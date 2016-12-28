بصفته مواطناً.. وزير الصحة يطلب استشارة طبية عبر مركز معلومات الوزارة

تواصل- الرياض:

لمعايشة واقع المواطنين؛ طلب وزير الصحة توفيق الربيعة، إحدى الخدمات والاستشارات عبر الهاتف من مركز المعلومات بالوزارة، عن حالة طفل تناول جرعة من المنظفات، دون الإفصاح عن هويته لمتلقي الاتصال بخدمة العملاء.

واستعلم الوزير في مكالمته عن بعض الخدمات التي يقدمها المركز وإمكانية التواصل مع الطبيب بشكل مباشر؟ وعن كيفية الوصول إلى أقرب مركز طبي عن طريق محرك البحث جوجل؟ وجاء الجواب بشكل مُرضٍ للوزير.

وفي نهاية المكالمة، أفصح الوزير عن اسمه وشخصيته لموظفة خدمة العملاء، ممتدحاً تفاعلها مع الأسئلة الموجهة لها، مؤكداً لها توفر خدمة الدخول لموقع المراكز الصحية بشكل مباشر عن طريق محرك البحث جوجل.