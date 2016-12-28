مكة.. إزالة 45 لوحة إعلانية عشوائية بـ«الشوقية» (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

نفذت بلدية الشوقية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بقسم مراقبة الأسواق، حملة على عددٍ من المواقع والمخططات السكنية التابعة لها، أزالت خلالها مجموعة من اللوحات الإعلانية المقامة بطرق عشوائية في بعض الأحياء والشوارع والميادين العامة.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية شكلت عدداً من الفرق الرقابية من قسمي الأسواق والنظافة، وتم تنفيذ عدد من الجولات الميدانية في المخططات لإزالة هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتشكل تلوثاً بصرياً وتشغل الأرصفة التي خصصت للمشاة، حيث تمت إزالة (45) لوحة إعلانية غير نظامية على الأرصفة والممرات.

وأكد عراقي أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام.