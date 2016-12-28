فتح باب التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية لخريجي الكليات التقنية

تواصل ـ واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدء التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية: www.tvtc.gov.sa، ويستمر التسجيل حتى 23 / 4/ 1438هـ.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن البرنامج يتم تنفيذه من قبل مدربين متخصصين، لغتهم الأم الانجليزية، وذلك بهدف إكساب مهارات اللغة للمتدربين وفق احتياج سوق العمل، وستكون بداية التدريب في الكليات في 8/ 5/ 1438هـ، ويستمر لمدة 18 أسبوعاً.

ويشترط للقبول في البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من في حكمهم، كما يشترط الحصول على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، والتفرغ التام للبرنامج، إضافةً إلى الحصول في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار IELTS.

يذكر أن البرنامج، سيتم تنفيذه للبنين في كلية الاتصالات بالرياض، وكلية الاتصالات في جدة، وكلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، والكليات التقنية في خميس مشيط، وحائل، وبريدة، وتبوك، والباحة، وجازان، والأحساء، والدمام، والجوف، وحفر الباطن، كما سينفذ للبنات في كليات التقنية بالرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وبريدة، وتبوك، والأحساء.