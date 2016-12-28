«أسوس» تقدم هاتف ZenFone 3 Zoom بكاميرتين مزدوجتين

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أسوس عن هاتفها الجديد ZenFone 3 Zoom الموجه لمحبي التصوير، حيث تم التركيز في الهاتف على إتاحة مزايا كبيرة للكاميرا أهمها طبعاً وجود كاميرتين مزدوجتين.

وضمن حدثها الذي أقيم في وقت متأخر البارحة، جاءت مواصفات ZenFone 3 Zoom كالتالي:

الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.5 بدقة FHD

المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 625

الذاكرة العشوائية : 3 ، 4 GB

ذاكرة التخزين : 32 ، 64 ، 128 GB مع وجود منفذ للذاكرة الخارجية

الكاميرا الخلفية : يوجد كاميرتان الأولى بدقة 12MP بفتحة عدسة f/1.7 والثانية بدقة 12MP أيضاً بفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى فلاش LED مزدوج مع ميزة المثبت البصري OIS والتركيز التلقائي بالليزر Laser AF، وتقدم الكاميرا الخلفية أيضاً ميزة التكبير الرقمي 12X، وهناك أيضاً ميزة SuperPixel للحد من التشويش عند التصوير في الظلام.

الكاميرا الأمامية: بدقة 13MP وفتحة العدسة f/2.0.

البطارية: بسعة 5000 مللي امبير

النظام: أندرويد مارشميلو 6.0 مع وعد بالتحديث لنسخة نوجا قريباً.

مميزات: بصمة، شريحتان، تقنية Hi-Res Audio للصوت بدقة 24بِت.