«الحصيني» متوقعاً: أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً خلال اليومين المقبلين بالمملكة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تكون الأجواء بمختلف مناطق المملكة جيدة؛ معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، بدءاً من اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل – بمشيئة الله-.

كما توقع الحصيني أن يكون نشاط الرياح اليوم الخميس، متوسط قد يثير بعض الغبار الخفيف على الوشم وسدير والدوادمي والقصيم والمدينة وطريق الرياض الشرقية.

وأضاف أن يوم غد الجمعة سيشهد نشاطا متوسطا للرياح قد يثير بعض الغبار الخفيف على حائل والجوف والحدود الشمالية وشرق المدينة الطائف والشرقية – بمشيئة الله-.

ونبه الحصيني أهل البر والاستراحات بأن يأخذوا احتياطاتهم من الملابس الشتوية – ملابس ثقيلة – ليلاً في الأماكن المفتوحة.