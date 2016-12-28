سوريا.. ميليشيات إيرانية تمنع ضباط روس من دخول «وادي بردى»

تواصل – وكالات:

منعت ميليشيات إيرانية وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء وفدًا من الضباط الروس، حاول دخول وادي بردى بريف دمشق، الذي يتعرَّض لحملة عنيفة منذ 15 يومًا من قِبَل النظام السوري وحزب الله، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت مصادر إن وجهاء من منطقة وادي بردى تواصلوا مع الجانب الروسي ودعوهم لإرسال وفد إلى وادي بردى للإطلاع على الأوضاع والعمل على وقف إطلاق النار والتفاوض والبدء بإدخال ورشات لإصلاح مياه بردى، وفقا لـ”الدرر الشامية”.

وأضافت المصادر أن الجانب الروسي وافق على المبادرة وأرسل وفداً مكوناً من 4 ضباط روس برفقة وجهاء من وادي بردى كانوا خارج المنطقة، حيث كان من المفترض أن يلتقوا وجهاء وفعاليات من داخل الوادي عند حاجز “دير قانون” التابع لميليشيا حزب الله، ولكن ما حدث هو أن حاجز ميليشيا حزب الله منع الضباط الروس من الدخول إلى وادي بردى ومن ثم عادوا إلى دمشق.