وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

تواصل ـ الرياض:
أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن توفّر وظائف أكاديمية “معيد، محاضر، مدرس لغة”.
وقال الجامعة: إنّ التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية، على أن تتم إتاحة الرابط في الفترة من الأحد 10 /4 /1438هـ الموافق 8 /1 /2017م، على أن ينتهي التقديم بنهاية دوام الثلاثاء 19 /4 /1438هـ الموافق 17 /1 /2017م.
وتمثّلت الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات في الآتي:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.
4- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.
5- ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.
6- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.
7- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.
8- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان.
9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.
10- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS *بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (IELTES (5 *أو (TOEFL(IBT) (54.
الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .
3- أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس.
4- ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.
5- ألا يتجاوز عمرها 35 عاماً.
6- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان.
7- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.
8- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS *بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (6) IELTES * أو (TOEFL(IBT) (78.
الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف مدرس لغة:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير تخصص(لغة عربية) من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .
- أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس .
- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن جيد جداً (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.
يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية (سوف يتم استبعاد الطلب في حال عدم إرفاق أحد هذه المستندات):
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية).
- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما.
- صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.