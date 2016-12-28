وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

تواصل ـ الرياض:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن توفّر وظائف أكاديمية “معيد، محاضر، مدرس لغة”.

وقال الجامعة: إنّ التقديم عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية، على أن تتم إتاحة الرابط في الفترة من الأحد 10 /4 /1438هـ الموافق 8 /1 /2017م، على أن ينتهي التقديم بنهاية دوام الثلاثاء 19 /4 /1438هـ الموافق 17 /1 /2017م.

وتمثّلت الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف معيدات في الآتي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

4- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.

5- ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

6- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

7- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

8- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

10- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS *بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (IELTES (5 *أو (TOEFL(IBT) (54.

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف محاضرات:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .

3- أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس.

4- ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.

5- ألا يتجاوز عمرها 35 عاماً.

6- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان.

7- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

8- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS *بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار (6) IELTES * أو (TOEFL(IBT) (78.

الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظائف مدرس لغة:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. أن تكون حاصلة على درجة الماجستير تخصص(لغة عربية) من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها . أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس . ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن جيد جداً (إذا كانت حاصلة عليها من جامعة تمنحها بتقدير). اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية (سوف يتم استبعاد الطلب في حال عدم إرفاق أحد هذه المستندات):