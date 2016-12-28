«سامسونج» تُطلق هاتفين جديدين الشهر المقبل

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية، إطلاق اثنين من هواتفها الذكية الجديدة من الفئة المتوسطة مطلع فبراير المقبل.

وأوضحت الشركة أن هواتفها الذكية الجديدة، جالاكسي A5 و A3، تحوي مستشعر بصمة الأصابع، ومنافذ USB من النوع C، ووظائف أخرى مُستمدة من موديلات الفئة الفاخرة.

وتضُم تجهيزات الهاتف الذكي A5، المصنوع من الفولاذ والزجاج، على شاشة قياس 5.2 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بدقة وضوح 1080 x 1920 بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وأخرى داخلية سعة 322 جيجابايت.

وتروّج “سامسونج”، لهاتفها A5 عبر كاميرا رئيسية وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، إضافةً إلى بطارية سعة 3 آلاف مللي أمبير ساعة، التي تمتاز بوظيفة الشحن السريع.

وزوّدت “سامسونج” هاتفها A3 بشاشة قياس 4.7 بوصة بتقنية الوضوح الفائق HD بدقة 720 x 1280 بيكسل، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وأخرى داخلية سعة 16 غيغابايت، فيما تمتاز الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.