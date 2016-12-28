 3 نصائح لتجنب مشاهدة المحتوى المسيء على «يوتيوب» | صحيفة تواصل الالكترونية

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3 نصائح لتجنب مشاهدة المحتوى المسيء على «يوتيوب»

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3 نصائح لتجنب مشاهدة المحتوى المسيء على «يوتيوب»

تواصل ـ وكالات:

نصح خبراء التقنية بثلاث طرق يمكن من خلالها تجنب المحتويات المسيئة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأثارت الفيديوهات المقترحة للمشاهدة من يوتيوب والتي تظهر كقائمة إلى جانب الفيديو الذي تشاهده، موجة من الجدل خلال الفترة الماضية، خصوصاً وأن بعض المحتويات التافهة وغير المفيدة تظهر ضمن الاقتراحات.

وينصح الخبراء بالقيام مباشرة بتعليم أي فيديو مقترح للمشاهدة ويحمل محتوى مسيئاً على أنه “لا يهمك” وذلك من خلال التأشير عليه والضغط على الثلاث نقاط الظاهرة أعلى يسار الصورة المصغرة للفيديو، في حين لن تستغرق العملية إلا ثوانيَ معدودة؛ وذلك لضمان تصفح محتويات عالية الجودة.

ويشير الخبراء إلى ضرورة إزالة الفيديوهات المسيئة من سجل المشاهدة الخاصة، ويمكن تفريغه بالكامل حال لم تكن تهتم بالفيديوهات الموجودة إطلاقاً، ولا تريد اقتراحات بناءً على السجل.

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