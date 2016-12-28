 بالفيديو.. مقاتلو «النضال العربي» يفجرون أنبوبين لإمدادات النفط الإيرانية بـ«الأحواز» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً متحدث المقاومة الإيرانية: «طهران» أرسلت 25 ألف إرهابي إلى «حلب» بالفيديو.. مقاتلو «النضال العربي» يفجرون أنبوبين لإمدادات النفط الإيرانية بـ«الأحواز» نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات «الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين بالصور.. وصول جثمان «شهد سمان» ضحية هجوم إسطنبول إلى المدينة خلال أسبوعين.. ترحيل 16 وافداً مخالفاً لقرار توطين الاتصالات الطائف.. ذئب يهاجم مجمعاً تعليمياً ويثير الرعب وسط الطلاب بـ«حراضة» اليمن.. مقتل قائد ميداني بميليشيا الحوثي في غارة جوية لـ«التحالف» بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين «بيزنس ستاندرد»: المملكة تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور «الطيران المدني» توضح حقيقة وجود تحالفات لبناء مطار شمال نجران

بالفيديو.. مقاتلو «النضال العربي» يفجرون أنبوبين لإمدادات النفط الإيرانية بـ«الأحواز»

0

تواصل- وكالات:

استهدفت كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، فجر اليوم الثلاثاء، خطوط إمدادات النفط الإيرانية في عمليتين متزامنتين في منطقتي العميدية، والدلمون (ديلم) شرق ووسط الأحواز وألحقت بهما خسائر كبيرة.

واستهدف مقاتلو الكتائب في العملية الأولى أنبوباً لنقل النفط الخام من حقل “مارون” في مدينة العميدية شرق الأحواز العاصمة إلى شركة “آغاجري” للنفط والغاز؛ مما أدى إلى تدمير الأنبوب بشكل كامل وتوقف عملية ضخ النفط الخام.

واستهدفت العملية الثانية في توقيت متزامن أنبوباً لتصدير النفط الخام من حقل بحركان الواقع بين مدينتي ميناء الجنابي، وميناء الدلمون (ديلم) وسط الأحواز، والذي ينقل النفط الخام إلى جزيرة خرج (خارك)؛ مما أسفر عن تدميره بشكل كامل وخروجه عن العمل.

وقال أحد القيادات الميدانية لكتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر: إن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية العامة لحركة النضال العربي والتي رسمتها منذ بداية تأسيسها، وهي استهداف المركز الاقتصادية الحساسة والحيوية التي تمول المخططات والمشاريع العدوانية للدولة الفارسية في الأحواز والدول العربية.

وأضاف القيادي في الكتائب: أن عام 2017 سيكون عاماً مختلفاً عن الأعوام السابقة؛ لأن الحركة أعدت خطة محكمة ودقيقة لتوجيه ضربات نوعية ومؤثرة للعدو الفارسي.

تجدر الإشارة إلى أن العمليتين الجديدتين للحركة استهدفتا خطوطاً نفطية حيوية، حيث استهدف الأول أنبوباً ينقل 440 ألف برميل يومياً من حقل “مارون” إلى شركة “آغا جري” في قضاء العميدية شرق الأحواز لتكرير جزء منه؛ من أجل الاستهلاك الداخلي وتصدير جزء منه، فيما استهدفت العملية الثانية أنبوباً ينقل نحو 60 ألف برميل من النفط الخام من حقل “بحركان” إلى جزيرة خرج لتصديره لاحقاً.

شاهد ايضا

حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً

حَذَّر من البيروقراطية.. «البواردي»: الاتجاه للعمل الحُرّ آخر سنتين لم أره خلال 20 عاماً

متحدث المقاومة الإيرانية: «طهران» أرسلت 25 ألف إرهابي إلى «حلب»

متحدث المقاومة الإيرانية: «طهران» أرسلت 25 ألف إرهابي إلى «حلب»

نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات

نصائح مهمة للتعامل مع الأبناء قبل بداية الاختبارات

«الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين

«الصحة»: المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال مستفيدي شركات التأمين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>