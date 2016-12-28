«LG» تطرح مكنسة يفوق سرعة موتورها مُحرِّك الطائرة 16 مرَّة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “LG” طرح مكنستها الكهربائية الجديدة، في معرض “CES” لهذا العام، والتي تُضيف تطوراً كبيراً في عالم التنظيف اللاسلكي، بمُسمى “CordZero”.

وتحتوي المكنسة على موتور يدور أسرع 16 مرَّة من محرك الطائرة، وتحتوي على بطاريتين قابلتين للتبديل، تدوم الواحدة 80 دقيقة، ومقبض صغير للوصول إلى الزوايا.

وتضم مكنسة CordZero، التي تستطيع التنظيف بشكل عمودي وليس أفقياً فقط، عِدَّة مزايا تتمثل في الآتي:

نظام HEPA للتنقية على 5 مراحل.

قدرة شفط 140 “وات”.

تقنية Axial Turbo Cyclone لالتقاط الغبار الناعم.

فرشاة ملفوفة لمنع التشابك.

وأعلنت ” LG” قُرب توافر مكنسة CordZero Canister في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم تُعلن بعد تكلفة المكنسة وعصا المكنسة.