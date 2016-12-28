«Zenfone AR» ثاني هاتف ذكي يدعم مشروع «تانجو»

تواصل – وكالات:

تستعد شركة أسوس التايوانية للكشف عن هاتفها الأحدث Asus Zenfone AR، ليكون الإصدار الثاني من الهواتف الذكية الذي يدعم مشروع تانجو من جوجل مع منصة الواقع الافتراضي Daydream، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 المزمع انطلاقه خلال أيام.

وقد كشفت شركة كوالكوم بعضاً من التفاصيل الرئيسية لهذا الهاتف، حيث تظهر المعلومات امتلاك الهاتف رقاقة معالج سناب دراجون 821، لذا لن يكون إصدار Asus هو أول الهواتف المميزة برقاقة معالج سناب دراجون 835 المرتقبة، حيث اختارت Asus الرقاقة التي جاءت بها كل من هواتف Pixel إلى جانب إصدار الشركة السابق ZenFone 3.

إلا أن أحد المواصفات المميزة في هاتف ZenFone AR، هي جمع الهاتف بين برمجيات جوجل في تقنية الواقع المعزز عبر مشروع Tango إلى جانب تقنية الواقع الافتراضي في منصة Daydream.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف ZenFone AR تجربة مميزة من خلال دعم منصة Daydream لتقدم تقنية محتوى الواقع الافتراضي في YouTube، وNetflix، وHulu، وHBO، وبعض الألعاب مثل Fantastic Beasts، وNeed for Speed.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف ZenFone AR مع رقاقة معالج سناب دراجون 821 عرض مميز في الشاشة، مع جرافيك بجودة أعلى، كما يدعم المستشعرات لتتبع الرأس في تقنية الواقع الافتراضي بكفاءة وأداء أفضل.