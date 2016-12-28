منشآت توجيه المركبات عبر التطبيقات.. بيئة تنافسية ودخل جيّد

تواصل – فهد بن حافظ:

نصح مواطنون، العاطلين عن العمل بالتوجّه إلى منشآت توجيه المركبات عبر التطبيقات باعتبارها تُشكّل بيئةً تنافسية، وعملاً مرِناً، ودخلاً جيّداً، في ظل زيادة أعداد خريجي الجامعات والكليات والثانوية العامة، وقِلّة الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، باعتبار أنّ أعداد الخريجين أكبر بكثير من الفرص والشواغر المتاحة في القطاعين.

وقال المواطن الشاب فيصل الفائدي، أحد خريجي الثانوية العامة: إنه عمِل في عِدّة شركات خاصة، ولكن لم يستمر بسبب سوء الأوضاع في بعضها، مما جعله يجتهد في البحث عن بدائل قبل أن يصطدم بعوائق عِدّة منها “عدم توفر وظائف”.

وأضاف الفائدي: أنه لم يقف مكتوف اليدين بل سارع بالتسجيل مع منشآت توجيه المركبات الخاصة بتوفير خدمة التوصيل على مدار اليوم وفي كل مكان.

ونصح الفائدي، عبر “تواصل” كل الشباب العاطلين عن العمل بالتوجّه والتسجيل ضمن فريق منشآت توجيه المركبات والتعامل مع طالبي خدمة التوصيل عبر تطبيق عبر الجوال.

وأكّد الفائدي، أنَّ العمل في هذه المنشآت التي لا تشترط أوقات معيّنة للعمل تَدُر على الكثيرين مبالغ جيّدة تفوق الكثير من الوظائف، حيث يتراوح الدخل الشهري بين 6 إلى 8 آلاف ريال، وفي المواسم كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ترتفع العوائد لمبلغ قد يُغنيك عن الوظيفة التي تُلزمك بوقتٍ معين، وعدد ساعات مشروطة.

ونفى الفائدي، وجود مشاكل أثناء عمله في توصيل الأفراد عبر سيارته الخاصة، منوّهاً إلى حاجة بعضًا من منشآت توجيه المركبات لتطوير طريقة دفع العمولات الخاصة بالشركة بأن تكون عبر التحويل البنكي بدلاً عن الذهاب لمركز المنشأة، بالإضافة إلى تحسين عمل تطبيق توجيه المركبات.

في السياق، أكد الشاب عبدالعزيز الغامدي، جدوى العمل ضمن منشآت توجيه المركبات لتحسين الوضع المادي في أوقات الفراغ، مؤكداً قدرة الفرد حصد دخل يومي لبعض فئات الخدمة عبر التطبيق يتراوح مابين 200 إلى 300 ريال يوميًا.

وأهاب الغامدي في حديثه لـ”تواصل”، بالعاطلين عن العمل بالتوجّه للعمل مع هذه المنشآت التي تُمثّل دخلاً جيّدًا وللموظفين دخلاً إضافيًا يضُفي أمانًا اقتصاديًا طوال الشهر.

وحدّد الغامدي، معوقات وسلبيات العمل مع منشآت توجيه المركبات عبر التطبيقات في ضعف الطلب أحيانًا، وضيق الوقت تارةً للمرتبطين بوظائف في أوقات وساعات محدودة.

إلى ذلك نفّذت هيئة النقل العام، مؤخراً في إطار تطوير بيئة وخدمات نقل الركاب داخل المدن وتنظيم أنشطة منشآت برامج التطبيقات والمركبات المسجلة عبرها، حملة ميدانية للتأكد من مدى التزامها بتوجيه طلبات عملائها لسائقي السيارات الخاصة السعوديين فقط دون المقيمين.

وحذّرت “الهيئة”، المقيمين من نقل الركاب عبر مركباتهم الخاصة لتجنّب غرامة تبدأ من 5 آلاف ريال، مرورًا بإيقاف الخدمات ووصولاً إلى الخروج النهائي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة.