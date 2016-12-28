الوليد بن طلال لـ«أمير الرياض»: أحترم القضاء.. وساءني التشهير بدعوى تعذُّر إبلاغي

تواصل – الرياض:

أكَّد الأمير الوليد بن طلال، في خطاب موجه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء كمبدأ لن يحيد عنه مهما يكن.

وأوضح الوليد في بيان، اليوم الاثنين، أنَّ قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام بحجة تعذُّر إبلاغه بالقرار ساءه كثيراً. وتساءل: “كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار، ثمَّ تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذُّر إبلاغنا”.

وأضاف الوليد: خطوة المحكمة تشكل مخالفة غير مقبولة للنظام، وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا.

وتابع: المحكمة لم تثق بقيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراعِ ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا.

وأعلن الوليد أنه أصدر شيكاً بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، إلا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم، منوهاً إلى أنه ينتظر قرار المحكمة المختصة على الالتماس الذي تقدم به لإعادة النظر.

وبيَّن الوليد أن خطاب الإمارة تضمَّن حقه في الاعتراض على القرار خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه، متسائلاً: كيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة؟

وتوقع “البيان” وجود أيدٍ خفية تسعى للإساءة إليهم في وقت قالوا فيه: “إنهم التزموا الصمت لسنوات في حقوق ثابتة لهم، صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها، لنتفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمَّنت مخالفة نظامية واضحة.