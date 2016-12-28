«الصحة»: حالتا وفاة بـ «كورونا» في خميس مشيط وبريدة

تواصل – الرياض:

توفي شخصان، في كل من بريدة وخميس مشيط، بفيروس “كورونا”، كما أصيب آخرن بالمرض في المدينة المنورة وبريدة، بحسب وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي: “أن الإصابة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفى حكوميا بالمدينة المنورة وحالته مستقرة”.

وبحسب التعميم فإن: “الإصابة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً وهي من الحالات الأولية وظهرت عليها أعراض مرضية وأدخلت مستشفى حكوميا في بريدة”.

وأضافت الوزارة: “حالة الوفاة الأولي لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً أُدخلت مستشفى حكوميا في بريدة وهي من الحالات المسجلة سابقًا كما أنها مصابة بأمراض أخرى”.

ووفقا للوزارة فإن: “حالة الوفاة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 50 عاماً أدخل مستشفى حكوميا في خميس مشيط وهو من الحالات المسجلة سابقا كما أنه مصاب بأمراض أخرى”.