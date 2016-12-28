دهس 8 أفراد أثناء تجمهرهم حول حادث مروري في الرياض

تواصل – الرياض:

تحوَّل تجمهر حول حادث مروري محدود، في طريق خريص الرياض، إلى تعرض ثمانية أشخاص للدهس، من قبل سائق إحدى المركبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض، إن الهلال الأحمر تلقى بلاغاً حول حادث مروري على تقاطع طريق خريص مع أبي هريرة؛ تسبب في إصابة شخص واحد، إلا أن الأمر تطور بعد دقائق ووردت بلاغات جديدة بتعرض 8 أشخاص للإصابة بعد دهسهم في الموقع نفسه بسبب التجمهر.

وأضاف المتحدث: أن الفرق الإسعافية باشرت الموقع لنقل الحالات للمنشآت الصحية، مؤكداً أن: “التجمهر” عند مواقع الحوادث سلوك غير حضاري؛ يعرِّض الجميع للخطر ويصعِّب حركة المرور.