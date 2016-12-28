 سكاكا.. الإطاحة بـ 3 ملثمين ضربوا وسلبوا وافداً في «العزيزية» | صحيفة تواصل الالكترونية

سكاكا.. الإطاحة بـ 3 ملثمين ضربوا وسلبوا وافداً في «العزيزية»

0
سكاكا.. الإطاحة بـ 3 ملثمين ضربوا وسلبوا وافداً في «العزيزية»

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف رائد يزيد النومس، القبض على 3 ملثمين اعتدوا على وافد بالضرب وسلب مبلغ مالي منه في حي العزيزية بسكاكا.

وقال النومس: إنّ وافداً من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر تقدّم ببلاغ إلى مركز شرطة العزيزية في سكاكا عن دخول 3 ملثمين مجهولين عليه في مقر سكنه والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه.

وأضاف النومس: أنه تمّ التعرّف على المتهمين الثلاث وهُم في العقد الثاني من العمر، حيث أقرّ أحدهم بارتكاب الحادثة مع الآخرين، وجرى إيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

شاهد ايضا

عسير.. مخالفات صحية تغلق عدداً من المنشآت في «ربوعة» (صور)

عسير.. مخالفات صحية تغلق عدداً من المنشآت في «ربوعة» (صور)

لمكافحة التطرف.. «تعليم جدة» يطلع على تجربة مركز «بن نايف» للمناصحة

لمكافحة التطرف.. «تعليم جدة» يطلع على تجربة مركز «بن نايف» للمناصحة

خلال 3 أشهر.. ضبط 9 آلاف مخالفة لنظام الإقامة والعمل في تبوك

خلال 3 أشهر.. ضبط 9 آلاف مخالفة لنظام الإقامة والعمل في تبوك

تبوك.. إنقاذ 5 أفراد تعطل قاربهم في عُرض البحر

تبوك.. إنقاذ 5 أفراد تعطل قاربهم في عُرض البحر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>