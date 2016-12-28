سكاكا.. الإطاحة بـ 3 ملثمين ضربوا وسلبوا وافداً في «العزيزية»

تواصل ـ خالد العبدلله:

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف رائد يزيد النومس، القبض على 3 ملثمين اعتدوا على وافد بالضرب وسلب مبلغ مالي منه في حي العزيزية بسكاكا.

وقال النومس: إنّ وافداً من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر تقدّم ببلاغ إلى مركز شرطة العزيزية في سكاكا عن دخول 3 ملثمين مجهولين عليه في مقر سكنه والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه.

وأضاف النومس: أنه تمّ التعرّف على المتهمين الثلاث وهُم في العقد الثاني من العمر، حيث أقرّ أحدهم بارتكاب الحادثة مع الآخرين، وجرى إيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.