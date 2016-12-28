 ثغرة في «آيفون» تُعطِّل تطبيق الرسائل | صحيفة تواصل الالكترونية

ثغرة في «آيفون» تُعطِّل تطبيق الرسائل

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ثغرة في «آيفون» تُعطِّل تطبيق الرسائل

تواصل ـ وكالات:

تواجه هواتف “آيفون” التي تعمل بنظام تشغيل iOS، مشكلة العجز في فتح التطبيق، والتي يستحيل معها قراءة الرسائل النصية، فيما يستمر التطبيق في الانهيار حتى بعد غلقه، أو غلق الهاتف وإعادة تشغيله مرّة أخرى.

وتتضمّن الثغرة إرسال vCard، وهي صيغة ملف اتصال قابل للنقل، فيه أكواد كثيرة لدرجة أن التطبيق لن يتمكّن من معالجتها.

ويتعطل تطبيق الرسائل عندما يحاول فتح الـvCard؛ إذ يحتوي على الآلاف من سطور الأكواد الخبيثة، مقارنةً بملفات الاتصال العادية التي تحتوي على نحو 200 سطر فقط.

ويُنصح في حال إصابة الهاتف بهذه الثغرة، أن ترسل لنفسك رسالة عبر تطبيق Siri، أو اطلب من شخص آخر أن يرسلها لك؛ ما سيسمح لك بأن تفتح الرسالة الجديدة بدلاً من الخبيثة.

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