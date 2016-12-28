ضبط قوارب تمارس الصيد بمناطق محظورة في الجبيل

تواصل – واس:

ألقت دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الجبيل، القبض على 12 شخصاً من جنسية عربية في قوارب مختلفة، كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة، حيث تم إيقافهم وتفتيشهم، وجرت إحالتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامة.

كما ضبطت دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف، زورق صيد يحمل على متنه 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا يمارسون الصيد بالقرب من مناطق بترولية ممنوعة، حيث تم القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم لقاء ارتكابهم مخالفة لائحة الأمن والسلامة.

من جهتها، أنقذت الدوريات البحرية بقطاع القطيف، قارب نزهة على متنه 6 أشخاص تعطل بعُرض البحر، حيث جرى تقديم المساعدة له، فيما اتضح أن سبب العطل انقطاع الكهرباء وتم نقله إلى ميناء النزول.

فيما رصد مشغل المراقبة الإلكتروني بقطاع رأس تنورة قارب صيد بمنطقة بترولية يمنع الصيد بها، حيث جرى توجيه الدوريات البحرية له وتفتيشه، والتأكد من أوراقه الثبوتية، فيما تمت إحالته للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وشدد المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب عمر بن محمد الأكلبي، على أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة لن تتهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة من خلال فرض العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين.

ودعا المتنزهين والصيادين بأخذ احتياطات السلامة أثناء الإبحار أو التواجد على شواطئ المنطقة، والتقيد بتعليمات حرس الحدود والتواصل مع رقم الطوارئ 994 عند أي طارئ لا قدر الله.