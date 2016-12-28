 «هيئة المحامين» توضح حقيقة فرض رسوم اشتراك على عضويتها | صحيفة تواصل الالكترونية

«هيئة المحامين» توضح حقيقة فرض رسوم اشتراك على عضويتها

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«هيئة المحامين» توضح حقيقة فرض رسوم اشتراك على عضويتها

تواصل – الرياض:

نفت الهيئة السعودية للمحامين، في حسابها الرسمي على “تويتر”، صدور توصية من مجلس إدارة الهيئة بتحديد رسوم اشتراك للعضوية، في وقت وجَّه فيه وزير العدل، رئيس “الهيئة” الدكتور وليد الصمعاني، لجنة قيد وقبول المحامين باتخاذ مقر لها.

وحدَّد مجلس إدارة الهيئة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعه لمناقشة سياسات ولوائح تنظيم الهيئة، وضوابط العضوية وأنواعها؛ تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.

وأعلنت “الهيئة”، بدء استقبال طلبات القيد والقبول للمحامين في مقرها الكائن في طريق الملك عبدالله، شرقي الدائر الشرقي اعتباراً من اليوم الأحد، وتقييم الخبرات اللازمة للتقديم على ترخيص المحاماة وتجديده.

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