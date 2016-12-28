الجيش اليمني يستولي على مخازن أسلحة إيرانية في صعدة

تواصل – وكالات:

أعلن قائد في الجيش اليمني، الاستيلاء على عدة مخازن للأسلحة الإيرانية في جبهات صعدة، بعد سيطرة الجيش على معسكر اللواء 101 في البقع.

وقال محافظ صعدة هادي طرشان اليوم الأحد: “نستكمل الاستعدادات اللازمة للمعركة المصيرية لاسترداد كامل مديريات صعدة، والقضاء النهائي على المشروع الحوثي”، مضيفاً أن جزءاً من القوات أنهت تدريباتها وتستعد للنزول إلى الميدان، فيما شارفت أخرى على النهاية.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً تكتيكياً في العمليات العسكرية في محافظة صعدة، محذراً المدنيين من الوجود بالقرب من المواقع العسكرية ومراكز تجمع الميليشيات الانقلابية، بحسب “عكاظ”.

من جهته، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، إن خسائر الميليشيات بالعشرات ومن بين القتلى قيادات انقلابية، مؤكداً السيطرة على مخازن للأسلحة والمعدات في مقر اللواء 101، بالإضافة إلى السيطرة على جبل القيادة والرملية في المثلث الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأوضح الأثلة الذي يقود المعركة في جبهة البقع أن المعركة لا تزال عنيفة، إذ تحاول المليشيات استعادة اللواء 101، لافتاً إلى أن حقول الألغام الواسعة، والصواريخ الحرارية، يمثلان أبرز التحديات التي تواجه العمليات العسكرية في جبهة علب في صعدة.