القبض على مواطن و4 إثيوبيين حاولوا تهريب 336 كيلو حشيش في جازان

تواصل- سعود الخالد:

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة من ٢٥-٣٠ /١٤٣٨/٣ه‍، عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم رصد بعض الأشخاص الذين حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتّم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأضاف، أنه نتج عن ذلك، القبض على ٤ أشخاص من الجنسية الإثيوبية وشخص سعودي الجنسية، وكان مجموع ما ضُبط ٣٣٦ كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، مضيفًا أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.