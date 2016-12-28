 القبض على مواطن و4 إثيوبيين حاولوا تهريب 336 كيلو حشيش في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على مواطن و4 إثيوبيين حاولوا تهريب 336 كيلو حشيش في جازان

0
القبض على مواطن و4 إثيوبيين حاولوا تهريب 336 كيلو حشيش في جازان
رمزية

تواصل- سعود الخالد:

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة من ٢٥-٣٠ /١٤٣٨/٣ه‍، عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم رصد بعض الأشخاص الذين حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتّم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأضاف، أنه نتج عن ذلك، القبض على ٤ أشخاص من الجنسية الإثيوبية وشخص سعودي الجنسية، وكان مجموع ما ضُبط ٣٣٦ كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، مضيفًا أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

شاهد ايضا

المرصد السوري: أكثر من 49 ألف قتلوا العام الماضي

المرصد السوري: أكثر من 49 ألف قتلوا العام الماضي

«الحصيني»: الاثنين القادم بداية الشولة آخر نجوم المربعانية

«الحصيني»: الاثنين القادم بداية الشولة آخر نجوم المربعانية

طفل يتعرض لعضة ذئب في مول بعرعر

طفل يتعرض لعضة ذئب في مول بعرعر

شرطة ميانمار تعتقل عشرات الروهنجيا وتعتدي عليهم بالضرب (فيديو)

شرطة ميانمار تعتقل عشرات الروهنجيا وتعتدي عليهم بالضرب (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>