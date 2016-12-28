 استشهاد الجندي «هاشم البركاتي» بالحد الجنوبي وتشييع جثمانه بـ«الليث» | صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد الجندي «هاشم البركاتي» بالحد الجنوبي وتشييع جثمانه بـ«الليث»

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استشهاد الجندي «هاشم البركاتي» بالحد الجنوبي وتشييع جثمانه بـ«الليث»

تواصل – متابعات:

استُشهد فجر اليوم (السبت)، أحد أفراد قوات حرس الحدود، الجندي أول هاشم بن عبيد بن محمد آل عبد الواحد البركاتي (25 عاماً)، أثناء أداء واجبه الوطني على الحد الجنوبي بمركز الداير.

والتحق الشهيد البركاتي، بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات، ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى مسقط رأسه بقرية الوسقة جنوب محافظة الليث، مغرب اليوم السبت لتشييعه ومواراته الثرى.

ونقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي نبأ استشهاد البركاتي اليوم، ووضعوا وسم (#الشهيد_هاشم_البركاتي)، ووصفوه بأحد أبطال الحد الجنوبي الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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