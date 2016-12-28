 «الصحة» تدرس الاستفادة من جميع المستشفيات في «التأمين الطبي» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تدرس الاستفادة من جميع المستشفيات في «التأمين الطبي»

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«الصحة» تدرس الاستفادة من جميع المستشفيات في «التأمين الطبي»

تواصل – الرياض:

اتجهت وزارة الصحة للتعاقد مع جميع شركات التأمين؛ تمهيدًا لتفعيل التأمين الطبي على المواطنين قريبًا.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان، بحسب “المدينة”، أن الاتفاقية ستتم مع جميع شركات التأمين وبدأت مع عدد من الشركات -وما زالت تواصل معها- لترتيب البرنامج بشكل جيد ومنظم بما يحفظ حقوق الوزارة والمستفيدين تمهيدًا لتطبيقه في كافة المستشفيات دون استثناء.

وشدد الربيعان، على أن المواطن يقدم له العلاج من كافة المستشفيات الحكومية حتى تفعيل نظام التأمين، معتبراً أن امتيازات العقود المبرمة تتيح لكل من يملك بطاقة تأمين سواء كان سعوديًا أو مقيمًا الاستفادة من الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، على أن تحصل الوزارة على التكاليف لاحقًا.

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