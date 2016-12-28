المدينة.. وفاة طفلة وإصابة 5 من عائلتها إثر انقلاب سيارة بطريق الهجرة

تواصل – عبد الرحمن المحمادي:

توفيت طفلة، وأصيب 5 من أفراد عائلتها إصابات متفاوتة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب مركبة في طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة، تلقت في تمام الساعة 10:58 من صباح اليوم الجمعة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة في طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة.

وأضاف، على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفريق الاستجابة المتقدمة، وعند الوصول للموقع وبعد البدء في إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود إصابتين خطيرة للأم، وأحد الأبناء، وإصابتين متوسطة لطفل وطفلة، وإصابة بسيطة لرب الأسرة وحالة وفاة لطفلة.

وذكر السهلي، أنه تم نقل جميع الحالات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى الملك فهد ونقل حالة الوفاة عن طريق فريق النقل الغير إسعافي لمستشفى الميقات، الجدير بالذكر أن جنسية العائلة تعود لأحدى الجنسيات الآسيوية.