رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

تواصل – علي آل هاشم:
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – قراراً بتعيين الشيخ رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان.
ويأتي تعيين رياض خلفاً لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية، ويتلقى ابن ثقفان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عموم القبائل.
وفقه الله الشيخ رياض بن سعيد ال ثقفان شيخ شمل قبايل بني بشر كافه الي خدمة دينه ومليكه ووطنه وهو كفأه امنيه سابقه وخبره جنب الي جنب مع الشيخ الوالد سعيد بت ثقفان حماه الله من كل مكروه وأَسْبَغ عليه الشفاء
الى متى شيخ شمل وقبيله خلاص ياناس الدار محكومة والدستور واضح والعالم اصبح قريه صغيره ليش الهياط كلن شيخ نفسه وبس