رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

تواصل – علي آل هاشم:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – قراراً بتعيين الشيخ رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان.

ويأتي تعيين رياض خلفاً لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية، ويتلقى ابن ثقفان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عموم القبائل.