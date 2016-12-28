 رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان | صحيفة تواصل الالكترونية

رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

2
رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

تواصل – علي آل هاشم:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – قراراً بتعيين الشيخ رياض بن سعيد بن سعد بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بني بشر قحطان، وجنب بن سعد قحطان.

ويأتي تعيين رياض خلفاً لوالده الشيخ سعيد بن سعد بن ثقفان، الذي يمر بظروف صحية، ويتلقى ابن ثقفان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عموم القبائل.

شاهد ايضا

وفاة شيخ شمل قبائل بني عيسى ظهر اليوم

وفاة شيخ شمل قبائل بني عيسى ظهر اليوم

تعيين «البيالي» نائباً لمدير شرطة الجوف

تعيين «البيالي» نائباً لمدير شرطة الجوف

أمير عسير يكُُّرم الطلاب المتفوقين.. ومدارس صدى الإبداع تحصد المركز الأول

أمير عسير يكُُّرم الطلاب المتفوقين.. ومدارس صدى الإبداع تحصد المركز الأول

قائد القوات البرية يقلد مصابي الجيش نوطي الشرف والمعركة بالمنطقة الجنوبية

قائد القوات البرية يقلد مصابي الجيش نوطي الشرف والمعركة بالمنطقة الجنوبية

٢ تعليقات

  1. وفقه الله الشيخ رياض بن سعيد ال ثقفان شيخ شمل قبايل بني بشر كافه الي خدمة دينه ومليكه ووطنه وهو كفأه امنيه سابقه وخبره جنب الي جنب مع الشيخ الوالد سعيد بت ثقفان حماه الله من كل مكروه وأَسْبَغ عليه الشفاء

    اضافة رد

  2. الى متى شيخ شمل وقبيله خلاص ياناس الدار محكومة والدستور واضح والعالم اصبح قريه صغيره ليش الهياط كلن شيخ نفسه وبس

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>