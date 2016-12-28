بالفيديو.. اللواء «الشهري» يضع عقال والد أحد الشهداء فوق رأسه تقديراً له

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو، لقائد قوات المنطقة الشمالية الغربية، اللواء ركن الدكتور ظافر الشهري، وهو يلتقط ‘‘عقالاً‘‘ لأحد الحاضرين من أسر الشهداء، بعد أن ألقاه تجاهه تقديراً له على حديثه بحق الشهداء.

وجاءت ردة فعل الشهري أشد تقديراً، بعد أن التقط ‘‘العقال‘‘ ووضعه على رأسه، ورفض أن ينزعه حتى انتهاء كلمته، وبعدها نزل من على المنصة وأعاده لصاحبه.

ويعتبر هذا الفعل عادة متوارثة لدى قبيلة ‘‘بني شهر‘‘ فعندما يرمى العقال تجاه أحد، فمن الواجب رفعه ووضعه فوق الرأس احتراماً لصاحبه.

وكانت المنطقة الشمالية قد احتفلت بشهدائها والمصابين من الجنود البواسل، في حفل رعاه قائد القوات الشمالية اللواء الركن ظافر الشهري، الذي قال في كلمته: ‘‘ماذا أقول في ليلة عطر مساءها دماء الشهداء والمصابين.. ماذا أقول في هذه الليلة التي نجتمع فيها ونحتفل بأرواح شهداء الواجب بهذا الوطن، وقدموا أرواحهم ليست رخيصة بل غالية في سبيل الوطن وحماية المقدسات وفي سبيل إعلاء كلمة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ماذا أقول وأنا كلي اعتزاز وفخر وشرف؟ كما هي القوات المسلحة والوطن بمقدساته ومقدراته في مثل هذه الليلة‘‘.

وأضاف الشهري: “كنت أضعف من أن أقف في هذا الموقف، وأتكلم بكلمات أواسي فيها أهالي الشهداء فوجدتهم يواسوننا في القوات المسلحة، وكلهم فخر واعتزاز بأبنائهم، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن”.

وتابع: “ليس لي في هذا المقام إلا أن أقول: إن هذه الليلة من الليالي التي لن تُنسى في حياتي، لقد فاضت دموعي أكثر من مرة، وأنا أجلس على ذلك الكرسي ليس ضعفاً، ولا شفقة، ولا رحمة، وإنما عزاً، وفخراً، ونصراً”.