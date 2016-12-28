 ميانمار.. الجيش يسلب ممتلكات «الروهينجيا» تحت تهديد السلاح | صحيفة تواصل الالكترونية

ميانمار.. الجيش يسلب ممتلكات «الروهينجيا» تحت تهديد السلاح

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ميانمار.. الجيش يسلب ممتلكات «الروهينجيا» تحت تهديد السلاح
أرشيفية
تواصل ـ وكالات:
 
اقتحم مسلحون من الجيش الميانماري، ثلاثة بيوت لقبيلة الروهنجيا في قرية ناشافورو بمدينة منغدو، وصادروا بعض محتوياتها تحت تهديد السلاح.
ونقلت ‘‘وكالة أنباء أراكان‘‘ عن أحد المتضررين قوله: ‘‘إن الجيش اقتحم منزله في الصباح الباكر، وأخذوا يعبثون بمحتويات المنزل لكنهم لم يعثروا على شيء ثمين فانصرفوا‘‘، فيما قال متضرر آخر يدعى عرفات: ‘‘كنت في المنزل حينما اقتحموه علي وأخذوا مني دراجتي الوحيدة قسراً‘‘.
يذكر أن الجيش الميانماري يمارس أعمال النهب والسلب بصورة متكررة، في ظل الحصانة القانونية التي توفرها الحكومة لهم، وسط تخوفات الأهالي من تكرار هذه الممارسات، ما لم يكن هناك قانون يحفظ حقهم ويمنع تعدي الجيش عليهم.

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