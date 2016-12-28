تراجع تحويلات الوافدين 6% خلال نوفمبر الماضي

تواصل ـ الرياض:

تراجعت تحويلات الوافدين خلال نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر بنسبة 6% تزامناً مع تراجعت تحويلات المواطنين للخارج بنسبة 21%.

وبلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال نوفمبر الماضي نحو 12.11 مليار ريال مقارنة بـ 12.82 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، أما تحويلات السعوديين إلى الخارج فقد بلغت 4.23 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 5.36 مليار ريال لشهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لتحليل لصحيفة “الاقتصادية” فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 1037 ريالاً مقارنة بـ 1098 ريالاً خلال شهر أكتوبر الماضي.

وسجلت تحويلات الوافدين خلال نوفمبر من العام الجاري مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي تراجعا نسبته 8%، حيث بلغت قيمة تحويلاتهم خلال نوفمبر من العام الماضي نحو 13.13 مليار ريال بينما بلغت خلال نوفمبر من العام بلغت 12.11 مليار ريال.

فيما سجلت تحويلات المواطنين للخارج تراجعا نسبته 53% خلال نوفمبر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 9.01 مليار ريال.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي فقد بلغت قيمة تحويلات الوافدين نحو 138.37 مليار ريال مقارنة بـ 143.85 مليار ريال مسجلة تراجعاً نسبته 4% بما يعادل 5.48 مليار ريال.

وتحويلات المواطنين بلغت قيمتها 55.20 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نوفمبر، مقارنة بـ 82.12 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي لتسجل تراجعا نسبته 33% بما يعادل 26.92 مليار ريال.