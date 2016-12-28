حائل.. الإطاحة بـ7 مواطنين امتهنوا السرقة تحت تهديد السلاح

تواصل – بدر العبدالرحمن:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري، أنه بناءً على ما تلقته شرطة المنطقة من بلاغات خلال الأسبوعين الماضيين، عن وقوع حوادث سرقة وسلب تحت التهديد بسلاح أبيض في عدة محال تجارية، فقد أسفرت عملية البحث والتحري -بتوفيق من الله- عن الإطاحة بسبعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عاماً.

وتابع الشمري، أنه ثبت تورط هؤلاء في ارتكاب تلك الجرائم، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً يمارس جرائم السلب والسرقة، وقد أقروا بالسطو على تسع محال تجارية وسرقة عدة سيارات لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

وأكد متحدث شرطة حائل، أنه تم إيقافهم على ذمة القضية، لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتأكد من علاقتهم بالجرائم المماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول، ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة والله ولي التوفيق.