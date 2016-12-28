 زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15% | صحيفة تواصل الالكترونية

زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15%

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زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15%

 تواصل – الرياض:

أعلنت الجمارك عن زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن 15% لترتفع نسبة فئة الرسم من 5% إلى 20%، وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية.

ويشمل رفع الرسوم على كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها من المنتجات.

يأتي هذا بالتزامن مع توجيه أصدرته مصلحة الجمارك بتحديث برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة بالنظام الآلي للعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من بداية 2017 على أن يشمل ذلك قوائم البنود الجديدة التي أضيفت، والتي تم إيقافها، والنصوص المعدلة، وملاحظات الأقسام والفصول المعدلة.

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