1500 معلم بالرياض يشكون عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة

تواصل – فريق التحرير – الرياض:

يشكو 1525 معلماً متقاعداً في الرياض، من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم منذ تاريخ انتهاء خدمتهم في 1437/12/17هـ، مؤكدين أن إدارة تعليم المنطقة تماطل في صرف مستحقاتهم.

وقال المعلم المتقاعد، كمال عبد الرحمن التويجري، عبر جوال “المواطن الصحفي”: إن “إدارة تعليم الرياض تماطل بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لنا، وقد راجعناهم أكثر من مرة دون فائدة، ولم نحصل منهم على إجابة، بالإضافة إلى ذلك نتصل بكل هاتف لديهم ولا يرد علينا أحد”.

وأضاف “التويجري”: “بالإضافة إلى ذلك لم نكرم من قبل الوزارة مع العلم أنني خدمت ٣١ عاماً، ولما أتغيب يوماً واحداً، والوزارة أعلنت منذ أيام عن تكريم المتقاعدين لكن بالصور فقط، علماً أن متقاعدي تعليم المدينة والطائف وجدة تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم”.

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