بأغلبية الأصوات.. حكومة «الحريري» تنال ثقة البرلمان اللبناني

تواصل – وكالات:

حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة سعد الحريري، اليوم الأربعاء، على ثقة البرلمان بأغلبية 87 صوتاً من أصل 92 صوتاً.

وقالت مصادر لبنانية: إن 4 نواب صوتوا بعدم الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت مع تغيب 34 نائباً عن الجلسة، بحسب صحيفة “اللواء” اللبنانية.

وكان رئيس “الحريري” رد على النواب فيما يخص البيان الوزاري قبيل التصويت على الثقة للحكومة، قائلاً: “الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخاب”.

وحيا “الحريري” “الجيش والقوى الأمنية”، مؤكداً أن “الحكومة ستتابع قضية الأسرى من أجل عودتهم إلى أهاليهم”.