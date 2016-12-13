«التنمية الاجتماعية» تدعو «مستفيدي الضمان» لتحديث بياناتهم تفادياً لوقف الصرف

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية، إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، عبر موقع البوابة الإلكترونية للوزارة، ومكاتب الضمان ووحدات الإعانة في جميع مناطق المملكة، تفادياً لإيقاف الصرف عنهم بعد يومين فقط، مع بدء الشهر الجديد 1-4-1438، وإبعادهم بشكل نهائي في 1-5-1438م.

وناشدت الوزارة، من تبقى من المستفيدين إلى الاستجابة السريعة في تحديث بياناتهم، قائلة ‘‘إن مشروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخاص بتحديث البيانات يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتطوير آليات الدعم للمستفيدين‘‘.

وأشارت، إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، لضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم.