 أمير عسير يكُُّرم الطلاب المتفوقين.. ومدارس صدى الإبداع تحصد المركز الأول | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير عسير يكُُّرم الطلاب المتفوقين.. ومدارس صدى الإبداع تحصد المركز الأول

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أمير عسير يكُُّرم الطلاب المتفوقين.. ومدارس صدى الإبداع تحصد المركز الأول

تواصل – علي آل هاشم:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الطلاب المتفوقين على مستوى المنطقة.

وحصدت مدارس صدى الإبداع بمرحلتي المتوسطة والثانوية المركز الأول في نسبة عدد المتفوقين للسنة الخامسة توالياً.

ورُّشح الطالب نواف آل عياش من ثانوية صدى الإبداع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المميّز.

وبيّن مديرعام تعليم عسير جلوي آل كركمان، في وقت سابق، أن التكريم يهدف إلى تقدير جهود المتفوقين، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم، فضلا عن شحذ هممهم، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي.

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