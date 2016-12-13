ارتفاع واردات المملكة من البنزين والديزل 52% في 9 أشهر

تواصل – الرياض:

ارتفعت واردات المملكة من الوقود “بنزين وديزل” بنسبة 52% خلال الـ 9 أشهر الأولى للعام 2016، مقارنة بنفس الفترة العام من الماضي، رُغم ارتفاع الأسعار منذ بداية العام بنسب تراوحت بين 50 إلى 80%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: إن المملكة استوردت في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 نحو 316.2 ألف طن من البنزين والديزل بنسبة تُقارب 52%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 207.9 ألف طن، بحسب “الاقتصادية”.

وقلّصت المملكة دعم مواد الطاقة التي منها البنزين والديزل منذ بداية 2016 لمواجهة النمو في الاستهلاك الكبير محلياً، باعتبار أنَّ استهلاك الفرد محلياً من الوقود مرتفعاً مقارنة بالمعدل العالمي.

ويبلغ الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 5 ملايين برميل مكافئ؛ أي ما يعادل 4 أضعاف قُدرة المملكة، إضافة إلى استهلاك الفرد من الطاقة، الذي يُعادل 3 أضعاف استهلاك غيره عالمياً.