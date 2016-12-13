أهالي «حرض» بالشرقية يشكون ضعف الخدمات الصحية

تواصل ـ فريق التحرير – حرض:

اشتكى المواطن راشد محمد المري، أحد سكان مركز حرض، التابع لمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، من قلة توفر الخدمات الصحية بالمنطقة.

وقال المري في رسالة وجهها لصحيفة “تواصل” عبر جوال المواطن الصحفي: “يوجد لدينا إهمال في جميع الخدمات بالمنطقة التي يوجد بها عدد كبير من السكان، وفي جانب الصحة لا يوجد سوى مستوصف صغير لا يخدم المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة يطلق عليها بوابة الربع الخالي”.

وأشار المري إلى وجود أكبر معمل لشركة أرامكو على مستوى الشرق الأوسط بالمنطقة.

وأضاف المري في شكواه للمسؤولين، أن المستشفى لا يوجد به طبيب أطفال، قسم ولادة استشاري، قسم أشعة، عيادة سكر، أو قسم تنويم، موضحاً أن المنطقة أكثر سكانها من كبار سن الذين يحتاجون للمتابعة والعناية الخاصة.

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