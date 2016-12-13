رومانيا.. رفض ترشيح سياسية مسلمة لرئاسة الحكومة

تواصل ـ وكالات:

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم، ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية أول امرأة مسلمة، وتدعى سيفيل شحادة، رئيسة للوزراء.

وقال يوهانيس في كلمة متلفزة “درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح”.

وكان من الممكن أن تكون سيفيل شحادة أول مسلمة تتولى رئاسة الحكومة في دولة أوروبية، لو لم يرفض الرئيس الروماني ترشحها للمنصب.

ولم يبرر الرئيس الذي ينتمي إلى اليمين الوسط رفضه، لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين (الدي) اقتراح اسم آخر.

ويُخشى أن يؤدي رفضه إلى أزمة سياسية بعد إعلان الاشتراكيين أنهم لن يقبلوا بذلك. فقد أعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي أن حزبه فوجئ باعتراض يوهانيس، واصفاً الوضع بأنه “بداية لأزمة”.