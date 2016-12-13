 إزالة مقرات الجهات الحكومية العشوائية بـ«مكة» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

إزالة مقرات الجهات الحكومية العشوائية بـ«مكة» (صور)

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إزالة مقرات الجهات الحكومية العشوائية بـ«مكة» (صور)

تواصل – فريق التحرير – مكة المكرمة:

طالبت أمانة العاصمة المقدسة كافة الجهات الرسمية بمراجعة أوضاع مقراتها وفروعها المقامة في كبائن وبركسات خارجية في بعض المواقع العامة وتحت الجسور؛ وذلك لعزم الأمانة على بدء مشروع تحسين الواجهة البصرية في أحياء مكة المكرمة، وإزالة كل ما يشوه المظهر العام للمدينة، خصوصاً في المنطقة المركزية.

وأكد المهندس خالد بن محمد الهيج وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع على كافة الجهات المعنية بضرورة مراجعة أوضاع مقراتها الخارجية، لافتاً إلى أن الأمانة ستنفذ حملة لإزالة الكبائن المستخدمة من قبل الأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى والمنتشرة بشكل عشوائي في بعض الأحياء وتحت الجسور، بطريقة مسيئة للمنظر العام.

وتابع الهيج أنه ستتم إزالة جميع هذه الكبائن والاستعاضة عنها بمبانٍ على مستوى حضاري راقٍ وبتصاميم مميزة ووفق الاحتياج.

من جهته قال المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي مدير عام الحدائق وعمارة البيئة: إن الحملة ستشمل في مرحلتها الأولى عدداً من المواقع في المنطقة المركزية بالتعاون مع البلديات الفرعية بلدية الغزة والعزيزية وإجياد والمسفلة، في حين ستشمل جميع أحياء مكة المكرمة في المراحل اللاحقة بإذن الله.

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