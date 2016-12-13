 شرطة الرياض: توقيف شابين استقلا سيارة خاصة مع فتاة متبرجة | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة الرياض: توقيف شابين استقلا سيارة خاصة مع فتاة متبرجة

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شرطة الرياض: توقيف شابين استقلا سيارة خاصة مع فتاة متبرجة

تواصل- سعود الخالد:

أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة الصحافة، بلاغاً يفيد بخروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع “كرايزلر” بناء على مقطع فيديو، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الميمان، “أنه بعد التثبت من صحة المعلومات الوارده في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن ضبط الشابين- سعوديي الجنسية- في العقد الثالث من العمر، حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

وتابع، “جرى إيقاف الشابين وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

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