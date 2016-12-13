مصادر: محاولة تحرش وراء مشاجرة طالبات جامعة الطائف

تواصل- الطائف:
كشفت مصادر، تفاصيل جديدةً في حادثة مشاجرة طالبات جامعة الطائف، وذكرت أن السبب وراء المشاجرة الجماعية يعود إلى تزعم طالبة أطلقت على نفسها اسم “كاكا عربجية” مجموعة “شلة” من رفيقاتها بغرض استهداف طالبة والتحرش بها.
وبدأت شرارة الاشتباك بحسب المصادر، حينما بادرت الطالبة المتزعمة المجموعة بالتحرش بطالبة أخرى وتوجيه إساءات بالغة لها ومخاطبتها بأسلوب “رجولي” غير لائق فلزمت الطالبة المعتدى عليها الصمت ورفضت التحدث مع المعتدية و”شلتها” وحاولت تفاديهن والابتعاد عن محيطهن، فاستشاطت زعيمة الشلة غضبا وبدأت في ضرب الطالبة ولكمها بمشاركة أخريات في الشلة، الأمر الذي تسبب في إصابتها.
ووفقاً للمصادر، فإن الجهة المعنية عثرت مع إحدى المعتديات على مبلغ خمسة آلاف ريال واعترفت أنها حصلت عليه بعد نجاحها في خداع شاب، مضيفة أن الجهات الأمنية في الطائف حددت عدد المضاربات التي وقعت في ذلك اليوم، إذ كانت الأولى في كلية البنات بالحوية والأخرى في الفيصلية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لجلب كافة الطالبات المتورطات في الاشتباكين لتقديمهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.
وكانت جامعة الطائف شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة الغريبة ورفعت توصيات بفصل الطالبات المشاركات في المشاجرة نهائياً، فيما اطمأنت عميدة الدراسات الجامعية على المصابات في المشاجرة.
كم حذروالمواطنين من النوعيات هذي من البنات الي يعمل عصابات هذولانوع من البويات مثل هذا البنات يحتاج أن يكون يمنعوهن من الدراسة هذا أكبر خراب في المجتمع ويتكاثرن في الجماعات والمدارس
اتفق معك
والسماح لهم بالدراسة في الجامعات والمدارس بهذه الهيئات يجعل الأمر يتفشى بين بقية الطالبات، ومن ثم يصعب السيطرة عليهن.
لا الاه الا الله
الاله الاالله ومحمد رسول الله.
اعوذ بالله منكم
يجب سن قوانين رادعه وتوجيه القائمات على تعليم الفتيات بجولات لاستكشاف هذه الحالات قبل أستفحالها لأنها أصبحت ظاهره
الحمد لله، فلا حاجة “لسن قوانين”، ﻷن اﻹسلام حاضر والمحاكم تحكم به. ومثل هذه الحادثة *وغيرها كثير* لها حكم في اﻹسلام ويعرفه القضاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله ،هذه نتائج التربية الحديثة الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً عافهم الله وشفاهم،أسأل الله لهم الهداية،وأوصي بإخضاعهن لعلاج نفسي إجتماعي سلوكي من متخصصين
المفروض اي طالبه يلاحظ عليها تصرفات غير لائقة بها كأنثى تفصل وتمنع من الدراسة ،،،،،،،،، ياكثرهم بمجتمعات الطالبات مسخرة نسأل الله السلامة والعافيه
الا اله الا الله ومحمد رسول الله
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، اللهم اهدهن وإلا أرح المجتمع من شرهن واجعلهن عظة وعبره لغيرهن ..آمين
نسال الله السلامة
الله لايبلانا بس وش خليتي للشباب حلاة البنت بحشمتها وحيائها قالت ايش كاكا عربجيه هههههع اللهم لاشمااته زمن يخوف !!
بنات مسترجلات اش الفائده من دراستهم لا علم ولا ادب
ماغير قلة حياء واذى بأشياء لاتليق بأخواتنا العاقلات
“الحمدلله ع نعمة العقل”
نحتاج الى قوانين تحمي المواطنين وتردع المتوحشين ونصبح مثل العالم المتحضر كل يعرف اللي له واللي عليه
زوجوهن للعاطلين ^_^