مصادر: محاولة تحرش وراء مشاجرة طالبات جامعة الطائف

تواصل- الطائف:

كشفت مصادر، تفاصيل جديدةً في حادثة مشاجرة طالبات جامعة الطائف، وذكرت أن السبب وراء المشاجرة الجماعية يعود إلى تزعم طالبة أطلقت على نفسها اسم “كاكا عربجية” مجموعة “شلة” من رفيقاتها بغرض استهداف طالبة والتحرش بها.

وبدأت شرارة الاشتباك بحسب المصادر، حينما بادرت الطالبة المتزعمة المجموعة بالتحرش بطالبة أخرى وتوجيه إساءات بالغة لها ومخاطبتها بأسلوب “رجولي” غير لائق فلزمت الطالبة المعتدى عليها الصمت ورفضت التحدث مع المعتدية و”شلتها” وحاولت تفاديهن والابتعاد عن محيطهن، فاستشاطت زعيمة الشلة غضبا وبدأت في ضرب الطالبة ولكمها بمشاركة أخريات في الشلة، الأمر الذي تسبب في إصابتها.

ووفقاً للمصادر، فإن الجهة المعنية عثرت مع إحدى المعتديات على مبلغ خمسة آلاف ريال واعترفت أنها حصلت عليه بعد نجاحها في خداع شاب، مضيفة أن الجهات الأمنية في الطائف حددت عدد المضاربات التي وقعت في ذلك اليوم، إذ كانت الأولى في كلية البنات بالحوية والأخرى في الفيصلية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لجلب كافة الطالبات المتورطات في الاشتباكين لتقديمهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات.

وكانت جامعة الطائف شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة الغريبة ورفعت توصيات بفصل الطالبات المشاركات في المشاجرة نهائياً، فيما اطمأنت عميدة الدراسات الجامعية على المصابات في المشاجرة.