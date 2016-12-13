وزير الصحة: اعتماد 10 آلاف سرير جديد في الميزانية

تواصل – سعود الخالد:

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما تم تخصيصه من مبالغ لوزارة الصحة البالغة 120 مليار ريال، من الميزانية العامة للدولة.

وقال الوزير في حسابه عبر “تويتر”: “شكراً لخادم الحرمين، فقد تم اعتماد أكثر من 10 آلاف سرير جديد في الميزانية، التي ستساهم في تطوير الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438- 1439هـ/ 2017م.

وبلغت الإيرادات المتوقعة فيها 651 مليار ريال، بزيادة قدرها 23% عن ميزانية هذا العام، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال؛ بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الحالي 2016.