 المدينة المنورة.. تعيين «الحجيلي» مديراً للتدريب بإدارة الهلال الأحمر | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة المنورة.. تعيين «الحجيلي» مديراً للتدريب بإدارة الهلال الأحمر

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المدينة المنورة.. تعيين «الحجيلي» مديراً للتدريب بإدارة الهلال الأحمر

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور معلا بن عليان الجابري، قراراً بتكليف البارميدك والمدرب سعد بن حامد الحجيلي، مديراً لمركز التدريب بالمنطقة، اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن الحجيلي، يعد واحداً من الكفاءات التدريبية المتميزة في المجال الإسعافي والتوعوي، حيث بدأ موخراً في عقد برنامج “المسعف الكفيف” والذي يهدف من خلاله في تثقيف وتدريب الكفيف الذي وجد نفسه مسؤولاً عن حياة إنسان، كما قام بعقد الكثير من الدورات التدريبية الإسعافية في المدارس والجهات الحكومية، في كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية للمتطوعين، كما تلقى الكثير من الدورات التدريبية والتطويرية خارج وداخل المملكة.

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