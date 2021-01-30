الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

آخر تطورات واقعة تحرش سيدة بطفلة.. بلاغ رسمي

آخر تطورات واقعة تحرش سيدة بطفلة.. بلاغ رسمي
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت واقعة تحرش سيدة بطفلة تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري بلاغا بالواقعة.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ موثقًا بالصوت، بشأن واقعة تحرش سيدة تدعى “دانة” بطفلة.

وقال المواطن في بلاغه: “بلاغ ضد هذه المتحرشة.. الرجاء اتخاذ الإجراءات الرادعة لها ولغيرها، مع أهمية الكشف على الطفلة التي تم استدراجها من قبل المتحرش”.

ورد مركز العنف الأسري على صاحب البلاغ قائلا : “جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المتحرش” ، موجهًا الشكر إلى صاحب البلاغ على حرصه واهتمامه.

مواد ذات صلة

«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من والدها في جازان

«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من والدها في جازان

«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل والدها بتبوك

«العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل والدها بتبوك

«العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لصراخ امرأة داخل شقة سكنية بالدمام

«العنف الأسري» يتفاعل مع فيديو متداول لصراخ امرأة داخل شقة سكنية بالدمام

ألفاظ جنسية خادشة للحياء.. ضبط مواطن تحرش بطفل في نجران

ألفاظ جنسية خادشة للحياء.. ضبط مواطن تحرش بطفل في نجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة