آخر تطورات واقعة تحرش سيدة بطفلة.. بلاغ رسمي

تواصل – فريق التحرير:

شهدت واقعة تحرش سيدة بطفلة تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري بلاغا بالواقعة.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ موثقًا بالصوت، بشأن واقعة تحرش سيدة تدعى “دانة” بطفلة.

وقال المواطن في بلاغه: “بلاغ ضد هذه المتحرشة.. الرجاء اتخاذ الإجراءات الرادعة لها ولغيرها، مع أهمية الكشف على الطفلة التي تم استدراجها من قبل المتحرش”.

ورد مركز العنف الأسري على صاحب البلاغ قائلا : “جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المتحرش” ، موجهًا الشكر إلى صاحب البلاغ على حرصه واهتمامه.