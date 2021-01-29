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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة «معادن»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الإنتاج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الصيانة والتفتيش (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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