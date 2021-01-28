تقدّم 12 خدمة لوجيستية.. تدشين مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية «سراج»

تواصل – الرياض:

دشن معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج” التابعة للجمعية الأهلية لتطوير العمل التنموي في المملكة “تنامي”، التي استطاعت بدورها تمكين وتأهيل وتطوير أكثر من 40 جمعية أهلية ناشئة حتى الآن، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد.

واستقبل الغانمي في مكتبه أعضاء وفد جمعية “تنامي” المكون من الدكتور رئيس مجلس إدارة الجمعية فؤاد العبدالكريم، والأمين العام خالد العواد، ومدير مكتب إدارة المشاريع عمر الحماد.

واطلع معاليه على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية “تنامي” الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.

وتقدم منصة الأعمال “سراج” عدداً من الخدمات للمنظمات حديثة التأسيس والجمعيات الناشئة من بينها: (إنشاء مكتب للمدير، قاعة اجتماعات، فتح الحساب البنكي، العنوان الوطني، التأمينات الاجتماعية، الهوية البصرية (الشعار ، 16 تطبيق للهوية ، الدليل الإرشادي )، الموقع الإلكتروني (برمجة وتصميم الموقع ، الاستضافة والدومين ، دليل استخدام الموقع ).