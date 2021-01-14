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استعداداً للفصل الدراسي الثاني.. «التعليم» تعلن وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس (صور)

استعداداً للفصل الدراسي الثاني.. «التعليم» تعلن وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس، بما يضمن بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات، استعداداً للفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت مساء أمس الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

وأضافت وزارة التعليم” يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا”.

بينما تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

 

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