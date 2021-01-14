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رئيس «تويتر» يعلق على حظر حساب «ترامب» ويصفه بـ«السابقة الخطيرة»

رئيس «تويتر» يعلق على حظر حساب «ترامب» ويصفه بـ«السابقة الخطيرة»
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تواصل – أ ف ب :

اعتبر رئيس “تويتر” جاك دورسي، أن قرار الموقع حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان “الخيار الصحيح” لكنه مع ذلك يرسي “سابقة خطرة” ويعكس “إخفاقا” في أداء الشركة.

وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار “تويتر” منع ترامب من استخدام المنصة إلى أجل غير مسمى، كتب دورسي أمس الأربعاء، أن هذا القرار يمثل “إخفاقا من جانبنا في الترويج لمحادثة سليمة”.

وأضاف أن فرض حظر على الملياردير الجمهوري الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع على حسابه في “تويتر”، “يرسي سابقة تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة”.

وفي وقت سابق اتخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية إجراءات غير مسبوقة ضد ترامب منذ اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير. وتراوحت إجراءات هذه المواقع بين تعليق حسابات لفترة مؤقتة أو لأجل غير مسمى أو حتى إغلاق حسابه بصورة نهائية.

والأربعاء أعلن المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون أنه طالب من شركات “أمازون” و”آبل” و”فيسبوك” و”غوغل” و”تويتر” شرح الأسباب التي دفعتها لفرض حظر على ترامب.

واعتبر المدعي العام أن الخطوة التي قامت بها هذه الشركات “تبدو منسقة” وتهدف “لإسكات أولئك الذين لا يتماشى كلامهم ومعتقداتهم السياسية مع قادة الشركات التكنولوجية الكبرى”.

لكن مؤسس “تويتر” نفى أن تكون هذه الخطوة منسقة، وقال” “لا أعتقد أن هذا الأمر كان منسقا. الأكثر ترجيحا هو أن الشركات توصلت إلى استنتاجاتها الخاصة أو شجعتها عليها تصرفات الآخرين”.

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