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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأشارت الإدارة ، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أمراض قلب.

– طبيب نائب عناية مركزة لأمراض الكلى (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب جراحة الأوعية الدموية.

– استشاري فيزيائي طبي.

– طبيب نائب الأمراض المعدية.

– استشاري التخدير (عدد وظيفتين).

– سكرتير طبي.

– فني غازات طبية (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.

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