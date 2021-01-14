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توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مسبوقة برياح مثيرة للأتربة وتساقط للثلوج على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية مسبوقة برياح مثيرة للأتربة وتساقط للثلوج على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان و الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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